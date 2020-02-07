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Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Татарстан

7 февраля 2020

Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Татарстан в области инновационного развития. Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

Стороны договорились о взаимодействии в рамках подготовки и повышения квалификации кадров; содействии в проведении научных разработок и исследований; создании условий для развития малого предпринимательства; содействии в реализации инновационных решений в области информационных технологий; совместной разработке и реализации программ по подготовке и переподготовке кадров; проведении совместных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов).

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Подписав сегодняшнее соглашение с Правительством Республики Татарстан мы закрепили заинтересованность сторон в области инновационного развития. Сбербанк также окажет содействие в разработке совместных программ поддержки малого предпринимательства в сфере информационных технологий».

Сбербанк последовательно инвестирует в повышение качества и доступности образования. Особое внимание уделяется развитию цифровых навыков, сохраняющих свою актуальность в будущем. Среди ключевых проектов, которые банк развивает самостоятельно или с партнерами:

  • «Школа 21», которая на бесплатной основе готовит программистов мирового уровня по инновационной методике;
  • Академия Искусственного интеллекта. Ее цель формирование у школьников интереса к технологиям искусственного интеллекта и машинного обучения;
  • Урок цифры. Цель программы подготовка школьников к вызовам экономики будущего, их знакомство с современными технологиями;
  • Мероприятия финансовой грамотности. Серия лекций и мастер-классов для повышения финансовой грамотности у всех категорий населения.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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