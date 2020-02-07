ПСБ снизил ставку по военной ипотеке до 8,2%

ПСБ снижает ставки по всем программам военной ипотеки. Теперь получить ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке жилья, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит по военной ипотеке можно по ставке 8,2%.

«Работу по выдаче ипотечных кредитов военнослужащим банк начал в июне 2018 года. За этот период банк выдал и рефинансировал порядка 18,5 тысяч жилищных кредитов на сумму 32,9 млрд рублей, став лидером в этом сегменте, — отметила руководитель Центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. — Мы регулярно актуализируем свои ипотечные предложения: наши процентные ставки сейчас одни из самых низких на рынке».