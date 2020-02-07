РСХБ улучшил условия обслуживания экспортеров и участников ВЭД

Россельхозбанк ввел в действие два новых тарифных плана: один предназначен экспортно ориентированным компаниям АПК, второй — компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность. В рамках тарифных планов банк предлагает выгодные ценовые условия на комплекс услуг по расчетному и дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), а также на услуги валютного контроля.

Тарифный план «ВЭД» включает услуги по открытию и ведению банковских счетов в рублях и в иностранной валюте, все виды сервисов в системе ДБО, 30 переводов в рублях, отправленных по этой системе, переводы в иностранной валюте в сумме, эквивалентной 2 млн рублей (в месяц). Кроме того, клиентам предоставляется скидка 20% на услуги РСХБ по выполнению функций агента валютного контроля.

Тарифный план для экспортно ориентированных компаний АПК включает аналогичные услуги, однако скидка на услуги банка по выполнению функций агента валютного контроля составляет 50%. Если у клиента действует банковская гарантия, выданная РСХБ в соответствии с налоговым и таможенным законодательством, то стоимость тарифного плана обнуляется на срок действия гарантии.

«Россельхозбанк предлагает действующим и потенциальным клиентам современные финансовые решения, которые помогают развивать бизнес и достигать новых высот на экспортных направлениях. Новые тарифные планы призваны поддержать комфортную бизнес-среду для предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность, и облегчить интеграцию в международный рынок», — отметил Максим Любомудров, заместитель Председателя Правления РСХБ.

В рамках обслуживания ВЭД Россельхозбанк предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, обеспечивая клиентов возможностями, связанными с привлечением экспортного финансирования, структурированием внешнеторговых сделок, проведением международных расчетов и различных видов гарантийных операций по внешнеторговым контрактам, а также оказывает услуги по проведению конверсионных операций на наиболее выгодных условиях.