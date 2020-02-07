Переезд из иркутской «однушки» в «двушку» обойдется в 700 тыс. рублей

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, насколько отличаются цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в России в целом, а также в крупных городах страны.

В среднем переезд из «однушки» в «двушку» обойдется в 585 779 руб. В рейтинге из 78 крупных городов лидирующие места поделили Архангельск и Смоленск, где разница в цене между однокомнатной и двухкомнатной квартирами составила 300 000 руб. Последнее место — у столицы. В Москве дополнительная комната обойдется в 3 199 945 руб.; это больше, чем средняя стоимость «двушки» в 42 крупных городах.

Иркутск оказался на 42 месте списка. Здесь разница между однокомнатной и двухкомнатной квартирой составляет 700 тыс. рублей. От среднероссийского стандарта он отличается на 115 тыс. рублей.

Разница цен между однокомнатными и двухкомнатными квартирами в среднем по России составляет 585 779 руб.

Столько придется заплатить, чтобы переехать из «однушки» площадью 35 кв. м в «двушку» 49,2 кв. м. В 28 крупных городах размер доплаты меньше, а в 50 — превышает эту сумму.

Архангельск и Смоленск — города с самой маленькой разницей цен на «однушки» и «двушки»

Первое место в рейтинге городов с самым дешевым переездом из однокомнатной в двухкомнатную квартиру поделили между собой Архангельск и Смоленск. И там, и там разница в цене составила 300 000 руб. За ними следует Орел, где улучшение жилищных условий обойдется в 360 000 руб. На четвертой позиции — Иваново: дополнительная комната обойдется в этом городе на 10 тыс. руб. дороже, чем в Орле.

Последние места в десятке поделили Магнитогорск и Кострома: средняя стоимость переезда здесь — 450 000 руб. Однако если в Магнитогорске доплата составляет почти половину от стоимости однокомнатной квартиры, то в Костроме — меньше трети.

В Архангельске за 300 000 руб. доплаты переезжающие получают прибавку в 14 кв. м, в Смоленске — на «квадрат» меньше. А в Магнитогорске, который занимает десятое место, 450 000 руб. позволят увеличить площадь жилья сразу на 16 кв. м. Больше других в топ-10 получат жители Йошкар-Олы — 16,6 кв. м за 400 000 руб.