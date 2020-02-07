В Иркутске начали очищать крыши от снега

В Иркутске контролируют работы по очистке крыш от снега и льда. Как сообщили в мэрии, руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ, ЖК и ЖСК, организациям и учреждениям, направлены письма с требованием своевременно организовывать удаление опасных наледей и сосулек, места сброса ограждать и при необходимости делать это незамедлительно.

По словам глав административных округов, специалисты окружных администраций согласно графику следят за качеством уборки кровель.

Ответственность за очистку крыш от снега, наледи и сосулек, в том числе, материальную (за нанесение ущерба из-за схода снега) несут управляющие компании. В ходе мониторинга специалисты округов выявляют нарушения в содержании дворовых территорий, все замечания направляют в адрес УК. Если замечания не устранены, составляется протокол об административном правонарушении. Максимальный штраф для юридических лиц – 50 тысяч рублей.

Напомним, по всем вопросам, касающимся расчистки крыш, а также с жалобами на ненадлежащее содержание придомовой территории можно обращаться в комитеты по управлению округами: Правобережный округ: 52-04-00, 52-03-99; Ленинский округ: 52-02-23; Октябрьский округ: 52-02-48; Свердловский округ: 52-03-51.