Для тестирования ИИ в Москве введут экспериментальный правовой режим

С 1 июля в Москве должны ввести экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта. Законопроект о проведении пятилетнего эксперимента в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщил РБК источник близкий к правительству столицы.

Белых подтвердила РБК, что подобный законопроект разрабатывается, но от дальнейших комментариев отказалась. Связаться с Жуковым на момент публикации не удалось. Инициатива уже оформлена в отдельный законопроект.

Согласно законопроекту, начало эксперимента запланировано на 1 июля 2020 года, он должен продлиться пять лет. Эксперимент предусматривает следующее:

В нем смогут участвовать компании, включенные в специальный реестр. Это должны быть юрлица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Москве и участвующие в разработке или обороте технологий искусственного интеллекта, а также товаров и услуг, сделанных на его основе;

Мэрия Москвы сможет определять условия, требования и порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта. Какими они будут, в законопроекте не уточняется. Лишь указано, что мэрия будет определять порядок и случаи передачи изображений собственниками городских фото- и видеокамер, а также контролировать обработку обезличенных персональных данных участниками эксперимента. При этом оговаривается, что обезличенные персональные данные, полученные в ходе эксперимента, нельзя передавать лицам, не являющимся его участниками. Кроме того, эти данные должны храниться на территории Москвы;

За стратегию и механизмы реализации экспериментального правового режима будет отвечать Координационный совет, положение о котором принимается Москвой по согласованию с правительством;

По результатам проведения эксперимента совет должен подготовить и представить правительству «предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений» в российское законодательство.

