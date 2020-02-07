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Умные телевизоры Samsung начали блокировать некоторые функции в России

7 февраля 2020

На экранах пользователей из России, Белоруссии и Молдавии появились сообщения об отключении некоторых функций в их регионах.



На сайте компании сообщают, что блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов.

«Такие устройства не сертифицированы для использования в российском регионе, что исключает возможность производителя гарантировать корректную их работу, доступность всех функций, а также своевременное и качественное сервисное обслуживание в соответствии с глобальными корпоративными стандартами компании Samsung Electronics. Кроме того, часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, могут иметь лицензионные ограничения по территории использования», - сказано в сообщении.

Речь идет о сертификатах соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Устройство, которое сертифицировано для работы в этом регионе, должно иметь соответствующее обозначение на этикетке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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