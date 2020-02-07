В Иркутской области на выходных потеплеет до +7 градусов

В Иркутской области 8 февраля прогнозируют погоду с переменной облачностью. Местами пойдет небольшой снег, днем в западных, северных и верхнеленских районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. По информации Иркутскгидромета, температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27º, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -2,-7º, днём -2,-7°, при облачной погоде -11,-16°, местами в западных районах -1,+4º.

В Иркутске переменная облачность, без существенных осадков, ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -14,-16°, днём -4,-6°.

По региону 9 февраля обещают переменную облачность. Местами небольшой снег, в северных районах небольшой, местами умеренный снег, в западных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер подует юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в северных и западных районах 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, метели. Температура ночью -8,-13°, при прояснении -18,-23°, в Тайшетском, Чунском и северо-западных районах при облачной погоде 0,-5°, днём +1,-4°, при облачной погоде -9,-14°, местами в западных районах +2,+7°.