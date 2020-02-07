Коронавирус могут включить в мониторинг коллективного иммунитета россиян

Уже в этом году ученые планируют запустить мониторинг сопротивляемости самым опасным инфекциям, рассказали «Известиям» в Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Сейчас она действует в пилотном режиме и охватывает более 20 заболеваний, в том числе краснуху, туберкулез, ветряную оспу и др. Включение в систему 2019-nCoV позволит выяснить, есть ли у населения коллективный иммунитет к новому вирусу и как его сформировать либо усилить.

Интеллектуальная система информации о защищенности россиян от инфекций позволит контролировать уровень сопротивляемости жителей разных регионов. С ее помощью также планируется корректировать Национальный календарь профилактических прививок, уточнять сроки и географию охвата населения вакцинацией.