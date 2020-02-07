Прямую трансляцию «Оскара» будут смотреть лишь 5% россиян

В преддверии 92-ой церемонии вручения премии «Оскар» сервис по поиску работы Superjob выяснил у россиян, будут ли они следить за вручением кинонаград, какие из фильмов-номинантов уже посмотрели, а какие только планируют посмотреть.

Прямую трансляцию церемонии вручения «Оскара», которая начнется 10 февраля в 2.30 по Москве, планируют смотреть 5% россиян.

Еще столько же посмотрят церемонию в записи. 27% респондентов узнают о победителях премии из новостей. Более половины опрошенных признались, что не интересуются «Оскаром» (54%).

Среди фильмов-номинантов на главную кинонаграду больше всего россиян посмотрело «Джокера» (41%), «Однажды в… Голливуде» (35%), «Ford против Ferrari» и «Паразиты» (по 22%). Среди фильмов, которые россияне планируют посмотреть, чаще всего назывались «1917» (36%), «Ирландец» (33%) и «Маленькие женщины» (30%).

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.