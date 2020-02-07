«Иркутскэнерго» одобрило продажу всех своих ТЭЦ

Акционеры ПАО "Иркутскэнерго" одобрили продажу имущества, в частности, генерирующих активов дочернему ООО "Байкальская энергетическая компания" (БЭК). Об этом сообщает «Интерфакс».

Цена недвижимого имущества - не менее 8,469 млрд рублей и не более 16,103 млрд рублей, движимого - не менее 5,567 млрд рублей и не более 10,799 млрд рублей. Таким образом, в целом "Иркутскэнерго" может провести сделки купли-продажи с БЭК на сумму до 26,9 млрд рублей.

Ранее "Иркутскэнерго" опубликовало список имущества, которое намерено продать "дочке". В нем практически весь теплогенерирующий бизнес компании. Речь идет о Ново-Зиминской ТЭЦ, Усть-Илимской ТЭЦ, Ново-Иркутской ТЭЦ, ТЭЦ-6 (Братск), ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 (обе - Ангарск), ТЭЦ-11 (Усолье-Сибирское), ТЭЦ-12 (Черемхово), ТЭЦ-16 (Железногорск-Илимский). Тепловые станции будут продаваться со всем оборудованием (турбинами, генераторами), инфраструктурой, а также тепловыми сетями в городах. Всего в списке недвижимого имущества - 2,967 тыс. объектов.

Кроме этого, акционеры "Иркутскэнерго" на собрании одобрили цену и договор аренды c БЭК в размере 3,766 млрд рублей. Таким образом, "Иркутскэнерго" передаст "дочке" права пользования на 927 земельных участков, которые сама энергокомпания использует на праве аренды или субаренды.

Недавно "Интерфаксу" его источник сказал, что таким образом на базе БЭК будут консолидированы все активы, которые могут быть проданы "заинтересованному инвестору".

"Байкальская энергетическая компания" является владельцем "Компании "Востсибуголь", в которой консолидированы угледобывающие активы "Иркутскэнерго", а также Касьяновская обогатительная фабрика, ремонтные и транспортные предприятия.

Напомним, в конце прошлого года были сообщения о том, что «Иркутскэнерго» планировало полностью избавиться от угольных активов — как генерации мощностью до 3,8 ГВт, так и питающих ее разрезов.