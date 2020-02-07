Что ищут в интернете дачники?

Единственными сервисами, которыми данная целевая аудитория пользуется чаще людей в целом, являются Картинки, Видео и Маркет от Яндекса, сообщает Ромир в своем кроссплатформенном исследование.

Дачники реже базовой аудитории реже сидят в интернете через настольные компьютеры. Это видно по сниженным показателям охвата по сравнению со всеми 14+.

Покупатели леденцов чаще базовой аудитории пользуются мобильными приложениями Сбербанк Онлайн и ВКонтакте. Кроме того, на прошедшей неделей они отметились активным использованием магазина приложений Google Play и облачным хранением Google Disc.

Интересно, что покупатели категории Сухой завтрак чаще посещают новостные ресурсы с мобильных устройств – rbc.ru, lentainform.com, news.yandex.ru. А вот социальными сетями они пользуются реже остальных: vk.com, ok.ru. Кроме того, поисковик Яндекс больше привлекает данную целевую аудиторию, чем поисковик Mail.