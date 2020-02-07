Спортивно-оздоровительный комплекс в Жигаловском районе достроят в 2020 году

Площадку спортивно-оздоровительного комплекса в селе Знаменка Жигаловского района планируют достроить в 2020 году. Об этом сообщили в ЗС Приангарья.

Здание нового СОКа будет каркасным с игровым залом площадью более 384 кв. м. В нем разместятся раздевалки, тренажерный зал, тренерская, медкабинет, а также туалеты и душевые. На прилегающей территории устроят проезды и тротуары, газоны, цветники и посадят кустарники. Для маломобильных посетителей проектом предусмотрены пандусы на перепадах высот.

По словам мэра района Игоря Федоровского, знаменские спортсмены являются одними из сильнейших в Жигаловском районе. Среди них есть многократные призеры районных спартакиад, которые входят в состав сборных команд Жигаловского района по различным видам спорта. Строительство комплекса, отметил мэр, позволит еще больше раскрыть потенциал местных спортсменов, а также в целом будет содействовать развитию спорта в районе.