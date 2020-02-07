Коронавирус не стал причиной «золотой лихорадки» на фондовых рынках

Подъем цен на золото вызван общими фундаментальными факторами, нежели эпидемией в Китае, и скоро прекратится, уверены опрошенные РИА Новости эксперты.

С середины января цены на золото выросли на 45 долларов и составили 1585 долларов за унцию.

"Такое явление как вспышка ранее неизвестного вирусного заболевания по определению носит скоротечный характер. Может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев", - заявил старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Дальнейшее серьезное удорожание контрактов на золото под влиянием подобного фактора возможно лишь в том случае, если продолжится неконтролируемое широкое распространение инфекции – что маловероятно, считает Манжос.