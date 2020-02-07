Иркутянина обязали выплатить 667,5 тыс. рублей бывшей жене за проданные машины

Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрел иск женщины к бывшему супругу о взыскании компенсации за совместно нажитое имущество. В браке на общие деньги они купили три машины Toyota, которые были зарегистрированы на имя мужа. Об этом сообщили в ведомстве.

После развода мужчина продал без её согласия автомобили, её долю от продажи не выплатил. Она попросила признать проданное совместно нажитым имуществом и взыскать с бывшего супруга компенсацию 667,5 тыс. рублей.

Суд иск гражданки удовлетворил. Решение вступило в законную силу.