В Иркутске обсудили благоустройство территорий, запланированных в 2021 году

Обсуждение вариантов благоустройства общественных пространств, которое запланировано на 2021 год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» прошло в Иркутске. На сессии предложили реконструкцию улицы Нижняя Набережная до берега реки Ушаковки, а также создание скверов в микрорайоне «Падь Грязнуха», в переулке Волконского и на улице Чехова. Об этом сообщили в администрации города.

Сквер в переулке Волконских жители предлагают выполнить в классическом стиле. Общественное пространство находится рядом с домом-музеем Волконских, театром Пилигримов и Храмом преображения Господня. По мнению горожан, девизом проекта должны стать духовность, историческое наследие и классика. Здесь предлагают предусмотреть места для отдыха, обустроить зеленые насаждения, а также удобную парковку.

Жители домов по улицам Карла Маркса, Чехова и Володарского представили свои пожелания при проектировании сквера на улице Чехова. Здесь предложено установить бюст писателю, а территорию сквера наполнить информационно-образовательными элементами, связанными с жизнью и творчеством А.П. Чехова.

При благоустройстве территории «Падь Грязнуха» горожане хотят создать зону активного отдыха, но сохранить природную составляющую. Предложено провести озеленение, предусмотреть места для проведения праздничных, спортивных мероприятий, обустроить пешие и велодорожки.

Также на сессии соучаствующего проектирования обсудили реконструкцию улицы Нижняя Набережная до берега реки Ушаковки. Здесь горожане предлагают установить на верхнем ярусе лавочки с навесами от солнца, а на нижнем обустроить велодорожки, провести озеленение.

Напомним, по результатам прошлогодних обсуждений проектов общественных пространств в этом году в Правобережном округе благоустроят пешеходный променад Бульвара Гагарина от памятника Александру III до улицы Красного Восстания, сквер дружбы Иркутска и Пфорцхайма на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова, сквер на пересечении Декабрьских Событий и переулка МОПРа. Кроме этого, в рамках второго этапа будет продолжено благоустройство сквера в микрорайоне Топкинский, берега реки Ушаковки, мемориала «Вечный огонь Славы».