В Иркутске запретили строить гостиницу на улице Горького

Администрация Иркутска не допустила строительства многоэтажной гостиницы на улице Горького. Арбитражный суд Иркутской области признал законным отказ администрации Иркутска в строительстве многоэтажной гостиницы на ул. Горького возле дома №38. Об этом сообщили в мэрии.

Застройщик в 2019 году оспаривал решение администрации в судах различных инстанций, однако отказ в продлении срока действия разрешения на строительство был признан обоснованным.

Разрешение на строительство было выдано несколько лет назад, в период, когда правила землепользования и застройки Иркутска допускали возможность точечной застройки. В новой редакции градостроительного документа возможность точечной застройки исторической части города Иркутска исключена.