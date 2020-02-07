Новости

В Иркутске запретили строить гостиницу на улице Горького

7 февраля 2020

Администрация Иркутска не допустила строительства многоэтажной гостиницы на улице Горького. Арбитражный суд Иркутской области признал законным отказ администрации Иркутска в строительстве многоэтажной гостиницы на ул. Горького возле дома №38. Об этом сообщили в мэрии. 

Застройщик в 2019 году оспаривал решение администрации в судах различных инстанций, однако отказ в продлении срока действия разрешения на строительство был признан обоснованным.

Разрешение на строительство было выдано несколько лет назад, в период, когда правила землепользования и застройки Иркутска допускали возможность точечной застройки. В новой редакции градостроительного документа возможность точечной застройки исторической части города Иркутска исключена.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney
Какие услуги состоятельным клиентам предложит Private Banking ВТБ в Иркутске
ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании