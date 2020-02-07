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Теперь в продуктовом магазине можно будет взять кредит

7 февраля 2020

Первым такую услугу планирует внедрить Сбербанк. Как сообщили «Известиям» в банке, ее будут предоставлять в торговых точках сельской местности. Запуск новой системы произойдет до конца 2020 года.

В магазинах россияне смогут оформить страховку, получить потребкредит или обзавестись банковской картой прямо на кассе.

Ранее она реализовала пилот по снятию наличных на кассах, теперь этот эксперимент уже масштабирован на всю страну. Банкам невыгодно содержать офисы в регионах, а коллаборация с магазинами поможет им сохранить клиентов, считают эксперты. При этом торговые сети получат дополнительный приток покупателей, а также заработают на предоставлении услуг.

Эти проекты выступают частью стратегии Банка России по повышению финансовой доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях.

В регуляторе подчеркнули, что дефицит финансовых услуг больше всего ощущается в селах, где отсутствуют подразделения финансовых организаций, а до ближайшего банкомата или отделения кредитной организации необходимо ехать в другой населенный пункт. Важное условие сервиса — наличие в посёлке доступа к интернету, без которого невозможен прием карт к оплате за товары или услуги, отметили в Центробанке.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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