В Иркутской области разрабатывается концепция развития рыбохозяйственной отрасли

Концепция развития рыбохозяйственной отрасли до 2030 года будет разработана в Иркутской области. Работа ведется региональным минсельхозом совместно с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства, научными и рыбохозяйственными организациями. Об этом сообщили в областной администрации.

– В рамках концепции будут определены цели, задачи и приоритетные направления развития в регионе рыбохозяйственной деятельности, товарного рыбоводства, установлены целевые показатели, разработаны мероприятия для их достижения, – отметил и.о. министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

По информации и. о. министра, в Иркутской области рыболовством и рыборазведением занимаются 63 организации и индивидуальных предпринимателя. Основу промышленной добычи рыбы в регионе составляют Братское и Усть-Илимское водохранилища. Промышленное рыболовство ведется также на озере Байкал. Среди основных объектов промысла - окунь пресноводный, плотва, карась, лещ, ерш пресноводный, щука.

Иркутская область обладает значительным потенциалом водоемов, пригодных для пастбищного выращивания ценных промысловых видов рыб. Искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов на территории региона занимаются Бельский и Бурдугузский рыбоводные заводы.

Аквакультурой в области занимаются шесть предприятий. В регионе насчитывается 50 рыбоводных участков, которые могут использоваться для выращивания товарной рыбы, 25 из них передано в пользование.

На территории региона зарегистрировано 21 предприятие по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов. Основную долю в объеме занимает рыба холодного и горячего копчения, вяленая рыба, соленая продукция, пресервы в различных заливках. Производители также активно осваивают выпуск новых видов рыбной продукции в вакуумной упаковке и деликатесной продукции.