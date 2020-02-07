В Иркутской области запланирован ремонт 1355 многоквартирных домов

Работа фонда капремонта многоквартирных домов (МКД) Иркутской области признана неудовлетворительной. Такой вывод был сделан 7 февраля на заседании, которое провел исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев с представителями региональных и муниципальных органов власти. Об этом сообщили в регправительстве.

Основными факторами неэффективной работы стали недобросовестность подрядчиков, неотлаженное взаимодействие с органами местного самоуправления и управляющими организациями. Игорь Кобзев подчеркнул, что работа фонда должна быть абсолютно прозрачной и понятной жителям.

– Необходимо закрыть долги по ремонту МКД за 2018 и 2019 годы. Еще одна задача – выработать организационно-правовую форму работы с участием муниципалитетов, утвердить эту модель, – подчеркнул врио главы региона.

По информации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, с 2014 по 2019 годы региональной программой было предусмотрено проведение капитального ремонта 2041 многоквартирного дома. Фактически завершен ремонт 1243 МКД (61%). Таким образом, при фактическом увеличении числа домов, в которых проводится ремонт, в последние годы наблюдается стойкая тенденция неисполнения краткосрочных планов, что приводит к росту остатков средств на счетах фонда. Сегодня это 4,5 млрд рублей.

– В этом году первостепенная задача фонда – выполнить обязательства прошлых лет и обеспечить реализацию краткосрочного плана 2020 года. Необходимо отремонтировать 1355 МКД, – отметил и.о. министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Игорь Кобзев поручил сформировать план капитального ремонта на три года с учетом этапности и модель системы управления фондом, куда войдут должностные лица организаций федерального, областного, муниципального уровней.

–Считаю важным изучить опыт коллег из МО, которые уже взяли на себя функции технического заказчика, чтобы определить модель взаимодействия, – сказал врио губернатора.