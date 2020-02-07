Президент РФ подписал указ о единовременной выплате ветеранам

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин подписал Указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Выплаты в размере 75 000 рублей произведут в конце апреля, начале мая 2020 года. Согласно указу их получат ветераны РФ, постоянно проживающие в России, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике.

«Инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны – в размере 75 ООО рублей. Ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 50 ООО рублей», - сообщается в документе.