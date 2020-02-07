Почему автодилеры уходят из России?

За год из России ушли 80 автодилеров. Количество центров сокращается из-за падения продаж новых автомобилей и ухода крупных автокомпаний с российского рынка, сообщают «Известия».

Помимо внутренних проблем на дилеров давят глобальные перемены в мировом автопроме и изменение потребительских привычек клиентов. По ситуации на середину января 2020 года в нашей стране насчитывается 3370 официальных дилерских центров, что на 80 автосалонов меньше аналогичного показателя годом ранее, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

По мнению президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева, правительство должно поддержать дилерский бизнес, поскольку от сбытовой сети напрямую зависят успехи национального автопрома.

«В тучные годы, когда продажи автомобилей росли большими темпами, иностранные автопроизводители требовали от своих дилеров огромных инвестиций. К примеру, цена только одного среднего центра на МКАД с капстроительством с землей и подведением всех коммуникаций составляла $7–12 млн. Естественно, многие строились на кредитные деньги, которые еще нужно вернуть. Сейчас на продаже автомобилей дилеры практически не зарабатывают, а с гарантийного обслуживания многие клиенты уходят в неофициальные авторизованные станции с более доступными ценами. Получается тяжелая ситуация: дилер не может скинуть цены на сервис — он тогда не сможет кредит обслуживать, а импортеры не снижают требования к дилерам по качеству сервиса», — заметил Бургазлиев.

По мнению собеседника, автопроизводители должны существенно упростить требования к автодилерам, а правительство, в свою очередь, могло бы пойти на диалог с дилерами, предоставить им необходимую поддержку.

Не в последнюю очередь дилерский бизнес как в России, так и по всему миру страдает из-за трансформации моделей клиентского поведения. Всё чаще вместо покупки нового автомобиля граждане выбирают такие услуги, как такси и каршеринг, а если говорить о крупных мегаполисах — это еще автомобили по подписке (длительная аренда) и райдшеринг (совместное использование личного авто).