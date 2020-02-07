Средний размер автокредита в РФ – примерно 790 тыс. рублей

В 2019 году средний размер автокредита в России составил 787,2 тыс. рублей. Это на 6,4% выше результата годичной давности (739,8 тыс. руб.), сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на НБКИ.

Учитывая тот факт, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году достигла 1 556,2 тыс. рублей, получается, что средний размер автокредита равен 50,6% от этой суммы. При этом год назад данный показатель составлял 51,4% от средней цены автомобиля (1 438,6 тыс. руб.).

Наибольший средний размер автокредита зафиксирован в Москве (1 145,6 тыс. руб.). В остальных субъектах РФ он оказывается ниже отметки в 1 млн рублей. Так, в Подмосковье этот показатель составляет 980,9 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – 962,3 тыс. рублей. Из нестоличных регионов в этом плане лидирует Краснодарский край (891 тыс. руб.), от которого немного отстает Ханты-Мансийский АО – Югра (881,5 тыс. руб.).