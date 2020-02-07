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Проезд по улице Польских Повстанцев в Иркутске ограничат на 4 дня

7 февраля 2020

С 10 по 14 февраля в Иркутске частично ограничат проезд по улице Польских Повстанцев напротив дома № из-за аварийного ремонта на тепловых сетях. Об этом сообщает мэрия. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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