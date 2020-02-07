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Минпромторг может ограничить госзакупки иностранных товаров

7 февраля 2020

Минпромторг подготовил поправки к закону о госзакупках и должен был направить их в правительство, но все еще не сделал этого из-за разногласий с Минфином и ФАС, сообщает РБК.

Документ до сих пор не направлен в правительство из-за разногласий с Минфином, Минэкономразвития и ФАС, сообщили источник РБК в правительстве и источник в одном из ведомств.

Получение подготовленных Минпромторгом предложений подтвердили РБК в Минэкономразвития и ФАС. В аппарате Борисова, Минпромторге и Минфине от комментариев отказались.

Минпромторг предлагает:

  • Увердить минимальную долю и порядок госзакупок отечественных товаров и услуг от общего годового объема и сферы закупок;
  • Обязать заказчика ежегодно выполнять установленную для него минимальную долю закупок и продлевать срок подачи заявок на участие в закупке и признавать закупку несостоявшейся, если на участие в ней не подано ни одной заявки;
  • Дать правительству право устанавливать особенности формирования максимальной цены контракта и цены контракта с единственным поставщиком на основе характеристик отечественных товаров;
  • Обязать заказчика составлять отчет об объеме закупок товаров и услуг российского происхождения;
  • Обязать заказчика при невыполнение закупок разместить обоснование невозможности ее достижения;
  • Заказчик при описании закупки должен будет указывать характеристики под товары и услуги российского происхождения.

В пояснительной записке к документу указано, что предлагаемые изменения направлены на поддержку российских товаропроизводителей и предполагают изменение сложившейся практики госзакупок на основе использования характеристик иностранной продукции, что «негативным образом отражается» на отечественных производителях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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