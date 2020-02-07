В Тайшетском районе 5 населенных пунктов остались без света

В Тайшетском районе 7 февраля в 11:25 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители населенных пунктов: Тимирязева, Тагул, Сафроновка, Троицк, Авдюшено. На место для восстановительных работ направлена бригада Западных электрических сетей. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
Новости
В Тайшетском районе 5 населенных пунктов остались без света7 февраля 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney
Какие услуги состоятельным клиентам предложит Private Banking ВТБ в Иркутске
ВТБ открыл офис Private Banking в Иркутске