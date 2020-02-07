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В Тайшетском районе 5 населенных пунктов остались без света

7 февраля 2020

В Тайшетском районе 7 февраля в 11:25 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители населенных пунктов: Тимирязева, Тагул, Сафроновка, Троицк, Авдюшено. На место для восстановительных работ направлена бригада Западных электрических сетей. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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