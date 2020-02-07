В гостиницах и пунктах питания участников ЧМ по бенди усилят санитарно-эпидемиологический контроль

Руководители гостиниц и пунктов питания участников чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по Иркутской области усилят работу по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в регправительстве.

Как рассказал президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области, руководитель дирекции по подготовке к чемпионату мира Владимир Матиенко, заключены все договоры на проживание и питание участников чемпионата мира, есть списки команд. В основном сборные будут жить в гостиницах «Ангара» и «Северное море», команда России – в гостинице «Звезда». Судьи будут проживать в гостинице «Европа», руководство Международной федерации по хоккею с мячом и почетные гости – в отелях «Кортъярд Марриотт» и «Sayen».

Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области окажут всю необходимую консультативную помощь. Руководителям учреждений рекомендовано провести необходимые лабораторные исследования, инструктаж для персонала, проверить санитарные книжки, сроки проведения медицинского осмотра персонала и другие документы.

Напомним, матчи группы В будут проходить с 1 по 6 марта 2020 года на стадионах «Рекорд», «Труд», «Зенит» в Иркутске и «Строитель» в Шелехове. В ней примут участие команды из Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины, Швейцарии, Великобритании, Японии, Латвии, Словакии, Сомали, Монголии. Матчи сильнейших команд группы «А» состоятся с 29 марта по 5 апреля в Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» с участием национальных сборных из России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии, Эстонии.