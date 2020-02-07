Подросткам могут разрешить самозанятость

В правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ) считают, что разрешать работать нужно уже с 14 лет. Как считают эксперты, новые правила могут дать импульс к подростковому предпринимательству, сообщают «Известия».

Идея вошла в пакет мер, предложенных для развития молодежного предпринимательства по поручению президента. В ФНС отмечают, что в ряде случаев использовать новый налоговый режим несовершеннолетние могут и сейчас.

Чтобы разрешить несовершеннолетним регистрироваться самозанятыми, потребуется изменить закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима и статью 26 Гражданского кодекса, уточнили в АСИ.

Одна из идей, попавших в пакет АСИ, связана с родительскими разрешениями на совершение подростками предпринимательских сделок. Сейчас в каждом случае от взрослых членов семьи требуется отдельное согласие, заверенное нотариально. В агентстве считают, что можно оформлять его единожды, указав в документе срок действия и максимально допустимую сумму сделки.

Другая идея — упростить процедуру эмансипации: дать возможность судам объявлять несовершеннолетнего полностью дееспособным при отсутствии согласия органа опеки или попечительства.

Предложено также не требовать от родителей согласия на обработку персональных данных подростка 14–18 лет, чтобы тот мог пользоваться цифровыми сервисами для предпринимателей, получать авторские права на результаты интеллектуальной деятельности.

Сейчас около 88% российских учеников старших классов хочет заняться предпринимательством, а 26% уже развивает свой проект, говорят результаты опроса АСИ. Эти данные «Известиям» предоставила корпоративный директор агентства Елена Мякотникова.