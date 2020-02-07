Денежная мотивация в борьбе с курением эффективнее запретов

Сервис по поиску работы Superjob выяснил, сколько денег курильщики ежемесячно тратят на сигареты, какие методы помогли бы им отказаться от вредной привычки и существуют ли в российских компаниях программы борьбы с никотиновой зависимостью.

Почти 3 из 10 курильщиков отмечают, что однозначно бросили бы пагубную привычку, если бы работодатель мотивировал их рублем.

В среднем курящие россияне тратят на сигареты 2400 руб. в месяц. Мужчины тратят больше женщин: 2500 и 2200 руб. соответственно. Меньше всего денег на сигареты расходует молодежь до 24 лет и россияне с зарплатой менее 30 тыс. руб. (в среднем по 1900 руб.), больше всего — россияне с зарплатой от 80 тыс. руб. (около 2800 руб.).

Лишь в 9% компаний действуют программы, мотивирующие сотрудников отказаться от курения: 5% работодателей поощряют некурящих, 3% запрещают курение, еще 1% сочетает методы «кнута и пряника». Судя по комментариям респондентов, компании поощряют отказ от курения дополнительными оплачиваемыми выходными и днями отпуска, премиями и доплатами. Жесткие методы борьбы с курением включают увеличение продолжительности рабочего дня, урезание времени обеденного перерыва и даже штрафы.

Сами курильщики отмечают, что бросить курить им скорее поможет поощрение, нежели запрет. Так, 29% курильщиков однозначно бросили бы курить, если бы работодатель мотивировал их деньгами, еще 37%, вероятно, бросят курить при наличии программы финансовой поддержки от компании. Однозначно согласны бросить курить при наличии запрещающих программ на работе 18% опрошенных, скорее согласны 35%.

Чаще всего готовность бросить курить в ответ на поощряющие и запрещающие программы демонстрировала молодежь до 24 лет (38 и 23% соответственно). Более зрелые респонденты констатировали: «Не так просто расстаться с многолетней привычкой!»

В опросах приняли участие 1600 курящих россиян старше 18 лет из всех округов страны и представители 500 компаний.