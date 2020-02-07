Марат Хуснуллин потребовал ускорить восстановление жилья в Иркутской области

Вопросы, которые необходимо решить для скорейшего восстановления Иркутской области после наводнения, во время селекторного совещания обсудили Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков и исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Важной задачей является заключение договора с единственным поставщиком услуг, это необходимо сделать по поручению Президента Российской Федерации. Строительные компании должны заключить договоры с этой организацией. Это позволит ускорить восстановление жилья, объектов социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, гидротехнических сооружений постращавших территорий. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области подготовило предложения, в ближайшие дни они будут направлены в Правительство Российской Федерации. Марат Хуснуллин поручил завершить процедуру максимально быстро.

- Вопросом, по которому необходимо принять решение, является расселение жителей верхних этажей аварийных многоэтажных домов, в которых нижние этажи уже расселены. На это необходимо 400 млн рублей, - сказал Игорь Кобзев.

К 31 марта в пострадавших территориях сдадут в эксплуатацию 85 домовладений. Начнётся массовое восстановление и строительство социальных объектов.

- Минстрой России готов взять на себя на функцию государственного распорядителя бюджетных средств для восстановления социальных объектов и дорог, пострадавших от наводнения в Иркутской области. В кратчайшие сроки нужно построить множество объектов разного назначения, у них разные правила возведения. Региональному министерству строительства и федеральным органам исполнительной власти будет сложно быстро отработать этот вопрос, - отметил Дмитрий Волков.

- Я поручаю конкретно по каждому объекту подготовить информацию о наличии технического задания по проектированию, объему средств, необходимых для подготовки проектно-сметной документации и строительства. Нужны четкие, конкретные предложения, чего не хватает и что нужно сделать, чтобы эту ситуацию полностью закрыть, - сказал Марат Хуснуллин.