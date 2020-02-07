В Зиме на капремонт улицы Бограда направят 157 млн рублей

В городе Зима Иркутской области планируют провести капитальный ремонт дороги по улице Бограда, сообщает RosTender.info. Дорожное полотно обновят на участке от улицы Меринова до моста через реку Галантуйку. На ремонт из местного бюджета потратят 157 млн рублей.

На участке положат новые водопропускные трубы, заменят земляное полотно, нижние и верхние слои покрытия дороги, поставят дорожные знаки, нанесут разметку. Гарантийный срок на верхнее покрытие из асфальтобетона, согласно требованиям администрации, должен составить 8 лет. Как ожидается, капремонт на проезжей части завершится в ноябре 2022 года.

Администрация Зимы объявила тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки на участие принимают до 17 февраля, в этот же день выберут победителя.