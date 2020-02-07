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Банк России снизил ключевую ставку до 6%

7 февраля 2020

Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 6%. Решение полностью соответствует нашим ожиданиям и, прежде всего, объясняется снижением инфляции, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

–  В январе по нашим оценкам она составила 2,5%. Правительство делает ставку на поддержку реального сектора экономики через дешевые деньги. Возможно, в текущем году ключевая ставка снизится до 5%.  Мы полагаем, что снижение ставки уже в котировках российской валюты. И по-прежнему ориентируемся на таргет по паре доллар/рубль в диапазоне 60-62 руб. Снижение ключевой ставка – это позитив для российских дивидендных историй, среди фишек это, прежде всего, «Газпром».

 

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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