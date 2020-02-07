Эльвира Набиуллина оценивает влияние эпидемии коронавируса на экономику РФ как незначительное

«Ситуация с коронавирусом отражается как на экономике активных стран, так и на мире в целом. Если говорить о России, то влияние на нашу экономику в текущий момент мы оцениваем как незначительное», — сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Курс рубля умеренно отреагировал на снижение цен на нефть и повышенную волатильность на финансовых рынках. Спрогнозировать его дальнейший эффект пока невозможно, все будет зависеть от продолжительности эпидемии, добавила Набиуллина.



Однако коронавирус стал новым фактором неопределенности для инфляции, отмечает председатель ЦБ. С ним могут быть связаны как дезинфляционные, так и проинфляционные риски. Ухудшение ситуации с коронавирусом может привести к росту волатильности на финансовых и товарных рынках, оттоку капитала и давлению на валюты развивающихся стран, что имеет проинфляционное влияние, пояснила она. При этом ухудшение мировой экономики на этом фоне, снижение внешнего спроса и замедление инфляции в странах-партнерах может стать дезинфляционным фактором. В целом, по словам главы ЦБ, на мировую экономику коронавирус окажет влияние наряду с ходом торговых переговоров США и Китая.