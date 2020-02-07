Сибирские журналисты и блогеры заявили более ста работ на конкурс «Ростелекома»

Первые сто работ из Сибири поступили на девятый конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который в этом году компания «Ростелеком» проводит в партнерстве с дочерней компанией корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы». В соревновании участвуют журналисты, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

Автором юбилейного материала стала журналист ИД «Алтапресс» из Барнаула Ирина Баенкова. Она представила работу под названием «Как барнаульские летчики создали успешную компанию по выпуску «умной» техники для агробизнеса», в которой написала о цифровизации сельского хозяйства на Алтае и о том, почему заниматься этим нужно не по разнарядке, а от души.

«Алтайский край — аграрный регион, поэтому без цифровизации села не обойтись. И мы решили рассказать про предприятие, которое занимается внедрением в эту сферу интеллектуальных технологий, пытаясь сделать их доступными как для крупных, так и для небольших хозяйств, — отметила Ирина. — И уже потом мы узнали, что разработчики техники для фермеров — это бывшие военные летчики, такая переквалификация нас тоже поразила».

Тройка лидеров в сибирском регионе сейчас выглядит так: Иркутск, Новосибирск и Омск. Именно из этих городов на конкурс пока поступило больше всего заявок. Что же касается самой популярной номинации, то активнее всего журналисты заявляются в категорию «Интернет-СМИ и информационные агентства». Кроме того, участвовать можно еще в трех основных номинациях: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Социальные медиа», а также в трех специальных номинациях: 5G, «Цифровая экономика» и «Кибербезопасность».

«В этом году вырос интерес журналистов к такой непростой и технологичной теме как кибербезопасность. Наверное, постепенно все мы начинаем понимать, насколько важно охранять не только свой дом, но и личные данные. Мы привыкаем следить за тем, насколько надежно защищены наши компьютеры, телефоны и программы от взлома, спамерских атак или мошенничества», — отметил Яков Самохин, председатель правления Новосибирского союза журналистов и член жюри от макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC в Японии. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.