Около 13 тысяч жителей Иркутской области приняли участие в «Лыжне России-2020»

Около 13 тысяч жителей Иркутской области приняли участие в XXXVIII Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Для участников массовой гонки традиционно было предусмотрены две дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет и 10 км – для мужчин и женщин.

На дистанции 5 км среди юношей и девушек до 18 лет все призовые места заняли ангарские лыжники. Среди девушек первое место у Елизаветыа Козыревской (результат 14,10 мин.), второе место – Варвара Ревягина (14,26), третье – Дарья Дуплянко (14,30). Среди юношей первым пересек финишную прямую Илья Зуев (12,47), второй результат показал Егор Красуцкий (12,49), замкнул тройку призеров Егор Кривошеев (12,50).

По итогам забега на 10 км среди женщин победила иркутянка Елизавета Тюрина (26,02), второй стала ангарчанка Юлия Боковикова (28,08), на третьем месте оказалась иркутянка Елена Кравченко (28,14). Среди мужчин на этой дистанции лидировал ангарчанин Денис Селянкин (25,07), вторым финишировал шелеховчанин Виталий Чернов (25,14), третье место – у Максима Шергина из Саянска (25,22), сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.