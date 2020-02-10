Средняя зарплата бизнес-аналитика в Иркутске – 80 тысяч рублей в месяц

Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты бизнес-аналитиков в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске, и выяснил, что такой специалист в среднем зарабатывает в столице Восточной Сибири 80 тысяч рублей в месяц.

Самую высокую зарплату бизнес-аналитики получают в Москве – в среднем 135 тысяч рублей, в Подмосковье – 119 тысяч рублей и Санкт-Петербурге – 111 тысяч рублей.

Самая низкая зарплата у сотрудников этой профессии – в Кирове – 57 тысяч рублей, Саранске и Стерлитамаке – 59 тысяч рублей.