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Власти намерены внести в Госдуму законопроект для недопущения скачков цен на медпрепараты

10 февраля 2020

Власти России разработали законопроект, который в перспективе должен отрегулировать деятельность аптек и аптечных сетей. В случае его принятия будут предотвращены скачки цен на медицинские препараты, сообщается на сайте «Российской газеты».

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По информации издания, законопроект содержит ряд антимонопольных ограничений, в частности, устанавливает предельное количество точек, которое может иметь аптечная сеть на территории страны для предотвращения сговоров.

Также проектом вводится обязанность: фармацевты должны сообщать покупателям об имеющихся отечественных аналогах продаваемых импортных лекарств. Кроме того, российские препараты должны будут в обязательном порядке получить места на витрине.

Помимо этого, депутаты предлагают обязать аптеки регистрировать цены на все лекарства ежеквартально в формате заявления.

Предполагается, что проект закона поможет предотвратить резкие и необоснованные повышения цен, как это случилось на волне новостей о коронавирусе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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