Полиция Иркутской области задержала подозреваемых в краже аккумуляторов на 5 млн рублей

Сотрудники полиции задержали четырех мужчин, подозреваемых в краже 175 аккумуляторов на 5 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Устройства бесперебойного питания предназначались для работы базовых станций в случае аварийных ситуаций.

«Из-за действий злоумышленников 16 вышек остались без необходимого запаса батарей, а при длительном отключении электроэнергии Черемховский, Аларский, а также часть Усольского района могли остаться без сотовой связи», – отмечается в сообщении.

Ранее правоохранителям поступило 13 заявлений о кражах. По версии оперативников, преступники в вечернее время взламывали двери и снимали аккумуляторы, после чего сдавали их в пункты приёма металла.

Чтобы поймать грабителей, полицейские стали осматривать проезжающие машины в поисках украденных предметов и обнаружили иномарку с признаками перегруза. При досмотре в её багажнике обнаружили 12 аккумуляторов весом свыше 700 килограммов.

Водителя и троих пассажиров автомобиля в возрасте от 30 до 35 лет, двое из них ранее судимы, доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.