Сбербанк в январе заработал чистую прибыль в размере 80,2 млрд руб.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по итогам января 2020 года по российским правилам бухгалтерского учета. Банк заработал чистую прибыль в размере 80,2 млрд руб. и выдал рекордный для января объем кредитов.

Ключевые факты января:

Банк заработал чистую прибыль в размере 80,2 млрд руб.

Банк выдал рекордный для января объем кредитов: частным клиентам – 258 млрд руб., корпоративным клиентам – 874 млрд руб.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:

«В условиях сезонного снижения деловой активности в январе Сбербанк нарастил кредитный портфель, выдав клиентам рекордный для этого месяца объем кредитов – более 1,1 трлн рублей. Во многом этому способствовало развитие современных технологий. Например, сегодня порядка 30% ипотеки и 60% потребительских кредитов выдаются с использованием цифровых каналов. Это обеспечило рентабельность активов на уровне 3,4%».

Комментарии по итогам января:

Чистый процентный доход вырос на 8,8% относительно января 2019 года и составил 111,5 млрд руб. На рост показателя положительно влияет наращивание розничного кредитного портфеля и постепенное снижение стоимости пассивов.

Чистый комиссионный доход вырос на 22,9% и составил 36,3 млрд руб. Основным драйвером являются рост транзакций по банковским картам и расчетные операции для корпоративных клиентов как следствие мер, принятых банком во второй половине 2019 года по развитию данных направлений. Кроме того, на динамику показателя продолжает влиять переход на равномерное признание комиссий за годовое обслуживание карт, расчетов с платежными системами и расходов по программам лояльности, который осуществлялся поэтапно в 2019 году. Темп роста чистого комиссионного дохода в сопоставимой методологии составил 15,4% к январю прошлого года.

Операционные расходы выросли на 4,7%. Отношение расходов к доходам по итогам января составило 24,9%.

Расходы на резервы с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе составили 26,3 млрд руб. против восстановления на 3,4 млрд руб. годом ранее, что связано с переоценкой резервов по валютным кредитам, вызванной разнонаправленной динамикой курса рубля в сопоставимых периодах. На 1 февраля 2020 года объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,8 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль выросла на 10,9% и составила 96,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 8,9% до 80,2 млрд руб.

Активы за январь не изменились и остались на уровне 27,7 трлн руб.

Корпоративным клиентам выдан рекордный объем кредитов для января – 874 млрд руб., что на 31% больше, чем год назад. Тем не менее, остаток портфеля изменился незначительно за счет большого объема погашений.

Объем выданных розничных кредитов также стал максимальным для января – 258 млрд руб. или на 16% больше января прошлого года. Кредитный портфель за месяц вырос на 0,8%.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле изменился с 2,17% до 2,21%.

Изменения в портфеле ценных бумаг банка в январе были связаны с погашением облигаций федерального займа и приобретением облигаций Банка России. При этом общий объем вложений сохранился на уровне 3,3 трлн руб.

Средства физических лиц в январе сократились на 356 млрд руб. или на 2,6% за счет сезонного оттока средств со счетов банковских карт в новогодний период. Средства юридических лиц увеличились на 50 млрд руб. или на 0,8%.

Кроме того, в январе Сбербанк осуществил выпуск биржевых облигаций на 4 года объемом 35 млрд руб.

В январе базовый и основной капиталы существенно не изменились. В их расчет не включена чистая прибыль, заработанная в период с апреля 2019 года по январь 2020 года, что будет сделано после проведения аудита. Общий капитал в январе сократился за счет исключения из расчета капитала части субординированного долга от Банка России в соответствии с Положением Банка России №646-П. При этом положительное влияние на размер общего капитала оказала заработанная в январе прибыль.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились в январе на 132 млрд руб. главным образом за счет роста кредитного портфеля клиентов.