Мобильный интернет и голосовая связь от МТС появились в 11 населённых пунктах Иркутской области

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг ПАО «МТС» сообщил о завершении работ по обеспечению голосовой связью шести населенных пунктов и запуске скоростного мобильного интернета в пяти районных центрах на севере Иркутской области.

Теперь пользоваться голосовой связью МТС могут жители села Ербогачён Катангского района, городского поселения Мама Мамско-Чуйского района, посёлка Алексеевск в Киренском районе, а также в деревне Новая Уда в Усть-Удинском и селе Унгин в Осинском районе.

Также в шести отдалённых северных территориях запущен скоростной мобильный интернет. Модернизация связи прошла в насёленных пунктах Тайшетского, Нижнеудинского, Балаганского и Братского районов. В результате запуска сети жители этих территорий могут комфортно общаться с близкими через приложения, слушать музыку, играть в онлайн игры, обмениваться «тяжёлым» контентом в соцсетях, совершать интернет-звонки.

Скорости передачи данных также достаточно для просмотра вебинаров, онлайн фильмов, трансляции спортивных мероприятий.

«Качественная мобильная связь сегодня является одной из основных потребностей человека. На данный момент более 90% населения Иркутской области имеют доступ к сети МТС. При этом, мы расширяем территорию покрытия, постоянно улучшая качество связи. Только за два последних года была запущена или модернизирована сеть в более 30 отдаленных населённых пунктах Приангарья. Кроме комфортного пользования современными сервисами, жителям этих территорий стали доступны социально-значимые ресурсы, таких как порталы государственных, медицинских и образовательных учреждений»,– отметила ВРИО директора филиала МТС в Иркутской области Елена Ватуля.