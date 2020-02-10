Примсоцбанк снизил ставки по потребительским кредитам

Примсоцбанк снизил ставки по ряду кредитных продуктов для населения. Минимальная ставка по кредитам в Примсоцбанке теперь составляет 10,9% и является самой низкой за всю истории кредитной организации.

Ставка 10,9% годовых действует при рефинансировании действующих кредитов, а также кредитовании лиц, получающих зарплату на карты Примсоцбанка. Сумма кредита составит от 200 тысяч до 5 миллионов рублей, срок — от 13 до 60 или 72 месяцев, в зависимости от кредитной программы. Потребуется обеспечение по кредиту.

— Условия потребительского кредитования продолжают движение вслед за ключевой ставкой. Люди, взявшие кредиты буквально год-два назад, могут значительно снизить свою кредитную нагрузку, а новые клиенты сразу получить кредит по сниженным ставкам, — отмечает Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

В пресс-службе банка также напомнили, что до конца февраля продолжают действовать специальные условия кредитования при подаче заявки на сайте банка. В рамках кредита «Онлайн» клиенты смогут получить 300 тысяч рублей по ставке 11,5% годовых на срок от 13 до 60 месяцев.

Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку на кредит можно на сайте банка или при личном обращении в один из офисов. Для удобства посещения офисов в банке реализован сервис онлайн-записи, где клиент может записаться на получение необходимой услуги в удобное для него время. Телефон справочной службы для клиентов: 8(800)200-42-02.