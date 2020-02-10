Примсоцбанк выдаст кредиты под 9,95% микробизнесу, торгующему «подакцизом»

Примсоцбанк начал работу по обновлённой программе минэкомразвития России. Теперь банк может выдать от 500 тысяч до 10 миллионов рублей на срок до 5 лет по ставке 9,95% годовых даже для компаний, реализующих подакцизные товары.

— Раньше организации, торгующие алкоголем, табаком, автомобилями или топливом не могли использовать дешёвые кредитные средства для развития бизнеса. Сегодня вы можете спокойно взять деньги на расширение своей торговой точки или небольшой сети продуктовых магазинов у нас в банке, – отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

При кредитовании по данной ставке к микропредприятиям не предъявляются требования по работе в приоритетных отраслях или отсутствию ОКВЭД на торговлю подакцизными товарами, например, алкогольной или табачной продукцией, автомобильным бензином или дизельным топливом, автомобилями и мощными мотоциклами.

Микропредприятиями считаются компании, численность сотрудников и выручка которых не превышают 15 человек и 120 миллионов рублей соответственно. Для получения кредита потребуется гарантийное обеспечение или залог.

Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.