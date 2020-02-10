Россельхозбанк поддержал открытие Зимней школы «Развитие АПК. Вызовы времени» в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я – ПРОФЕССИОНАЛ»

4 февраля 2020 года при поддержке АО «Россельхозбанк» в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» состоялось открытие Зимней школы «Развитие АПК. Вызовы времени». Зимняя школа проходит на площадке РГАУ МСХА имени К.А.Тимирязева. Заявки на участие в олимпиаде по агропромышленным направлениям подали свыше 10 тысяч студентов из 65 вузов России. По итогам отборочных мероприятий на Зимнюю школу приехали около 100 студентов из 34 регионов страны.



В торжественном открытии Зимней школы приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ М.И. Увайдов, руководитель РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева В.И.Трухачев, директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я-профессионал» В.А. Касамара, представители ведущих агропромышленных компаний, руководители ведущих аграрных вузов России.



Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Павел Марков выступил от лица Председателя Правления Бориса Листова с приветственным словом и пожелал студентам успехов. «Инвестиции в человеческий капитал имеют ключевое значение в формировании будущей повестки российского АПК и экономики страны в целом. Мы с удовольствием помогаем талантливым и инициативным студентам реализовать себя в агробизнесе. Уверен, что победители олимпиады внесут весомый вклад в развитие предпринимательства в агросекторе, внедрение инноваций в отрасль, улучшение инфраструктуры сельских территорий», - отметил Павел Марков.



Зимние школы — практико-ориентированные образовательные форумы с участием ведущих ученых, представителей Министерств и работодателей. Цель зимней школы «Развитие АПК. Вызовы времени» – познакомить студентов аграрных вузов страны с передовыми достижениями в области растениеводства и животноводства, земледелия и агроинженерии. В рамках программы зимней школы студенты смогут посетить лекции и мастер-классы от руководителей ведущих предприятий отрасли, экскурсии на предприятия.



По итогам олимпиады лучшие участники получают денежные призы, а также льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру.