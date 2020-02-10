Первый зампред РСХБ назвал три важнейших направления работы Банка в Кузбассе

Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин встретился с Губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Стороны обсудили развитие экспортного направления, поддержку фермерского движения и реализацию программы льготной сельской ипотеки.

В ходе встречи Кирилл Лёвин отметил темпы развития агросектора Кузбасса и очертил возможные точки его дальнейшего роста.

«Кузбасс известен как индустриальное сердце России с развитыми металлургическим комплексом, добычей угля и химическим производством. Но Кемеровская область обладает потенциалом и сельскохозяйственного развития. Здесь хотелось бы отметить рост экспорта продукции областного АПК на 8,2% за год до почти что 299 млн долларов в 2019 году. В части экспорта Кузбасс уже наладил торговые связи с Китаем, Северной Кореей, другими странами Азии, продукция глубокой переработки востребована в Германии, Израиле, Беларуси. Россельхозбанк владеет инструментами для поддержки ВЭД и готов активно применять их для поддержки кемеровских предприятий. Банк видит горизонты развития агросектора Кузбасса в строительстве молочных товарных ферм, развитии глубокой переработки зерна и реализации проектов в ТОР региона», – сказал Кирилл Лёвин.

В 2019 году основной прирост экспорта Кемеровской области обеспечили кондитерские изделия, а объемы экспорта муки увеличились втрое.

Кирилл Лёвин подчеркнул, что флагманским направлением деятельности Банка в 2020 году является реализация программы льготной сельской ипотеки и льготного потребительского кредитования для жителей сельских территорий.

«Порядка 14% населения Кузбасса, более 380 тысяч человек, живут в сельской местности. И наши действия нацелены на то, чтобы эта жизнь была достойной и привлекательной», – отметил Первый заместитель Председателя Правления.

«Льготные условия для приобретения жилья и улучшения условий, а также выгодные предложения для фермеров и других предпринимателей в селе будут способствовать развитию сельских территорий, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, закреплению профессиональных кадров», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Кирилл Лёвин добавил, что помимо поддержки экспорта и реализации программы льготной сельской ипотеки перед новым директором Кемеровского регионального филиала Виктором Кобзевым также поставлена задача по активной работе с фермерами.

На данный момент уровень охвата Кемеровской области банковскими услугами РСХБ составляет 67% (сельских территорий – 60%). Планируется увеличение данного показателя.