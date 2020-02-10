Аналитики Альфа-Банка: ЦБ понизил ставку до 6%, но мнения участников рынка разделились

ЦБ понизил ставку до 6,0%. Накануне заседания мнения участников рынка разделились – примерно 30% аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидали, что регулятор возьмет паузу. Но риторика регулятора оказалась достаточно мягкой – в комментарии говорится, что “Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях”.

Аналитики Альфа-Банка считают, что решение ЦБ продиктовано, главным образом, более быстрым в сравнении с ожиданиями замедлением годовой инфляции. По данным Росстата, инфляция в январе составила 0,4% м/м, оказавшись ниже ожиданий аналитиков. В итоге годовая инфляция замедлилась до 2,4% г/г с 3,0% г/г в декабре 2019 г. Важный негативный фактор связан с тем, что это замедление в основном произошло из-за слабого роста цен в непродовольственном сегменте, который составил 0,2% м\м, оказавшись самым низким с 2010 г. уровнем за январь месяц. Это говорит о том, что несмотря на ускорение роста ВВП с 0,7% г\г в 1П19 до 1,8% г\г в 2П19 (и восстановление роста потребления с 2,2% в 1П19 до 2,4% г\г в 2П19), конечный спрос не является достаточно сильным и может способствовать сохранению слабой инфляции в непродовольственном сегменте в ближайшие месяцы. Хотя ЦБ не предоставил конкретного прогноза на ближайшие месяцы, экперты Альфы считают, что, если инфляция сохранится на уровне 0,4% м\м, ЦБ сможет избежать дополнительного понижения ставки.

Ситуация в мире говорит в пользу смягчения

Дополнительный фактор дефляционных опасений связан с ситуацией в мире. Хотя опасения торговой войны утихли, давление на глобальный рост сейчас связано с эпидемией коронавируса в Китае. В пресс-релизе ЦБ говорится о том, что ключевые индикаторы все еще указывают на слабость экономической активности, особенно в области экспортных контрактов. Учитывая, что на глобальных рынках возросли ожидания понижения ставки ФРС чуть позже в этом году, вполне мягкая риторика пресс-релиза ЦБ вполне оправдана.

Давление на ЦБ усиливается

Заслуживает внимания и тот факт, что уже несколько дней внимание участников рынка приковывает новое распределение сил между правительством и ЦБ. Эти опасения усилились после того как на этой неделе первый вице-премьер России Андрей Белоусов объявил о более тесном сотрудничестве правительства с ЦБ. Рынок воспринял это заявление как знак усиления давления на ЦБ. Тем не мене аналитики Альфа-Банка считают, что угрозы независимости ЦБ от предложения г-на Белоусова преувеличивать не стоит, так как в любом случае ключевые экономические решения принимаются консенсусно. При этом, ввиду желания нового правительства ускорить экономический рост за счет госрасходов, положение ЦБ в случае появления инфляционных рисков становится менее комфортным.

Дальнейшее снижение будет зависеть от инфляционного давления на фоне коронавируса

Исходя из риторики пресс-релиза, в ближайшие месяцы возможно дополнительное понижение ставки. Впрочем, это решение будет зависеть от инфляционных рисков, порождаемых (1) изменениями в структуре импорта в результате эпидемии в Китае (2) ростом бюджетных расходов и (3) инфляционным давлением на глобальных рынках. Из перечисленных трех рисков – ключевым, конечно же, является эпидемия в Китае. Этот риск может проявиться в ближайшее время и повлиять на перспективы изменения ставки ЦБ.