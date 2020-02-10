Райффайзенбанк: в Иркутске берут крупные кредиты

Райффайзенбанк исследовал цели, сроки и суммы кредитования в разных регионах страны. Выяснилось, что в Иркутской области суммы кредита больше, чем в среднем в российских регионах и выплачивают их дольше. Чаще всего займы используют для ремонта, строительства и покупки автомобиля.

На что россияне берут кредиты

В Москве и Санкт-Петербурге берут кредиты на бОльшие суммы и выплачивают их быстрее, показало исследование Райффайзенбанка. Жители центра России и приволжских городов, напротив, берут сравнительно небольшие займы на более долгий срок.

В Иркутской области суммы и сроки выше, чем в среднем по стране. Согласно исследованию Райффайзенбанка, средняя сумма кредита в Иркутске составляет около 460 тыс. рублей. Большие займы, кроме столичных городов, предпочитают и жители Хабаровска, Тюмени и Сургута — около 490 тыс. рублей.

«Потребительский кредит чаще всего используют для решения повседневных задач. Клиенту не обязательно указывать цель займа, однако чаще всего клиенты отмечают, что кредит нужен на ремонт, строительство или покупку автомобиля. Значительно реже займ берут на покупку бытовой техники или мебели — для этого есть кредитные карты. В Райффайзенбанке минимальная ставка по кредиту наличными составляет 8,99% годовых — это простой и выгодный способ решения таких задач», — подчеркнул Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка.

Доходы 26% заемщиков не превышают 50 тыс. рублей в месяц. Из них 8,8% заемщиков проживают в Москве и Северо-Западом федеральном округе (СЗФО), а 17% — в остальных регионах страны. 41% клиентов располагает доходом 51-100 тыс. рублей в месяц, среди них значимо больше москвичей и жителей СЗФО (25%). Таким образом, в этих двух регионах доходы заемщиков выше.

На какой срок выдаются займы

Средний срок кредита составляет 4,3 года или 51 месяц. При этом заемщики стараются вернуть кредит быстрее — в среднем, за 2 года, показала статистика.

При заключении кредитного договора самые «короткие» займы зафиксированы в Иваново, Кемерово и Казани. Здесь срок кредита составлял 3,9-4,2 года. На самые «долгие» кредиты рассчитывали жители Благовещенска, Ижевска и Кирова — на 5,3-5,8 года. Иркутск также в числе городов, где кредит оформляют на более длинный срок, чем в среднем по стране – на 4,7 года.

Самый низкий ежемесячный платеж по потребительскому кредиту зафиксирован в городах Центрального федерального округа — в Старом Осколе, Кирове, Иваново он составил 5-7 тыс. рублей. В Иркутске средний платеж составляет 11 тыс. руб. Больше всего по кредиту платят в Москве, Санкт-Петербурге и Сургуте — 12-15,5 тыс. рублей.

Подробнее с условиями по потребительским кредитам в Райффайзенбанке можно ознакомиться на сайте.