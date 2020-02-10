Выработка электроэнергии в Иркутской области за год увеличилась на 7,8% – до 5,4 млрд кВт/ч

Региональное диспетчерское управление (РДУ) энергосистемы Иркутской области подсчитало количество выработанной электроэнергии электростанциями Иркутской области, и выяснило, что в январе 2020 года этот показатель составил 5,4 миллиарда кВт/ч, что на 7,8% больше, чем в том же месяце 2019 года.

Количество же потребляемой энергии в регионе в январе 2020 года составило 5,5 миллиарда кВт/ч, что на 1,2% больше, чем в январе 2019-го.

Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за январь снизилась на 11,1% относительно января 2019 года, составив 1,6 миллиарда кВт/ч. Выработка гидроэлектростанций увеличилась на 18,2% – до 3,8 миллиарда кВт/ч.

«Потребность энергосистемы Иркутской области в электроэнергии покрывалась, в том числе, за счет перетока электроэнергии из смежных энергосистем. Суммарный переток по межсистемным линиям электропередачи в энергосистему Иркутской области в январе 2020 года составил 127,8 миллиона кВт/ч», – отмечается в сообщении.