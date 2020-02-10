2020 год будет годом рефинансирования кредитов - Анатолий Печатников, ВТБ

После снижения ключевой ставки ЦБ, банки готовятся к снижению ставок по кредитам и новой волне спроса на рефинансирование ранее выданных кредитов.

«В пятницу Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 п.п., до 6 % годовых. Мы прогнозировали подобное решение ЦБ РФ, – отмечает Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. – В этих условиях банки готовятся к новому раунду изменения условий по кредитным продуктам. ВТБ традиционно выступает драйвером всего рынка: уже на следующей неделе мы планируем очередное снижение ставок по ипотеке. Кроме того, у населения появляются экономические стимулы для улучшения условий и по ранее взятым кредитам, поэтому 2020 год будет годом рефинансирования».