ЦБ допускает еще одно снижение ключевой ставки в марте – аналитик «Открытие»

По итогам заседания 7 февраля Совет директоров Банка России принял ожидаемое рынками решение понизить ключевую ставку на 0,25 п.п. до 6,0% под влиянием более быстрого, чем прогнозировалось ведомством, замедления инфляции, отмечает Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие»:

– По итогам января рост цен составил 2,4% г/г против 3,0% г/г месяцем ранее. Снижение темпов роста вызвано не только уходом из базы расчета влияния повышения НДС в начале 2019 г., но и сохранением медленного роста уровня цен по всем основным широким категориям расходов домохозяйств.

Банк России удалил из пресс-релиза фразу о том, что наблюдаемое в ноябре ускорение инфляции в рыночном сегменте сферы услуг может быть одним из признаков оживления потребительского спроса. В декабре 2019 г. рост цен с устранением сезонности в данном сегменте вновь замедлился до наблюдаемых июле-сентябре 2019 г. значений 0…0,1% м/м, а в январе 2020 г, исходя из опубликованных данных, уровень цен мог вовсе упасть.

Все это свидетельствует о слабом текущем инфляционном давлении – как со стороны потребительского спроса, связанного со слабым и неустойчивым ростом располагаемых доходов населения и резким замедлением выдач новых потребительских кредитов до 5% г/г, так и со стороны издержек – прежде всего в силу продолжающегося укрепления в годовом выражении национальной валюты (-5% г/г) и избытка предложения на отдельных продовольственных рынках.

Дезинфляционные риски продолжают преобладать над проинфляционными. В пресс-релиз была добавлена фраза о том, что «реакция как потребительского, так и инвестиционного спроса частного сектора на смягчение денежно-кредитных условий и стимулирующие бюджетные меры может быть ограничена сдержанными настроениями потребителей и бизнеса». Это, возможно, указывает на то, что трансформация снижения уровня процентных ставок в ускорение роста цен происходит не в полной мере или не в ожидаемый экспертами Банка России срок. Реализация заявленных в январе дополнительных социальных мер, по оценкам Банка России, не окажет существенного проинфляционного влияния.

Ситуация с коронавирусом не получила развернутого описания с точки зрения рисков. Распространение вируса, как и дальнейшее замедление темпов роста мировой экономики, указано в числе факторов, которые могут оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

В результате, формулировка в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики была несколько смягчена с «будет оценивать целесообразность в первом полугодии 2020 г.» до «допускает возможность на ближайших заседаниях». По словам главы Банка России Э. Набиуллиной, снижение ключевой ставки возможно, в том числе, и на следующем заседании 20 марта. Прогноз инфляции на конец 2020 г. был оставлен без изменений на уровне 3,5-4%.

Действия Банка России оказали нейтральное влияние на валютный рынок – курс доллара в моменте сократился с 63,8 руб./долл. до 63,6 руб./долл., впоследствии отыграв движение назад. Влияние на ставки государственных облигаций было более устойчивым: ставки ОФЗ на всех сроках снизились на 3-5 б.п., отражая всплеск уверенности инвесторов в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях.