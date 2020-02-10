Путепровод через ВСЖД на трассе «Вилюй» в Приангарье отремонтируют к ноябрю 2020 года

Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на трассе «Вилюй» в Иркутской области планируется завершить к ноябрю 2020 года, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».

Ремонт путепровода, протяженность которого 45 метров, проводят в два этапа. В 2019 году демонтировали отдельно стоящее левое строение, которому требовался ремонт.

К ноябрю 2020-го планируется установить четыре новые опоры, смонтировать железобетонные балки пролётных строений, заново устроить проезжую часть, укрепить конусы сооружения и подходы к нему. Кроме того, будут установлены барьерное ограждение и знаки.

После капремонта габариты путепровода будут увеличены с 8,54 до 11,5 метра.